أوليانوف: قرار الولايات المتحدة إعادة “الاستثناءات النووية” خطوة في الاتجاه الصحيح

رأى مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف السبت، أن “القرار الأميركي بإعادة الاستثناءات “النووية” سيسرع من استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة مع عودة واشنطن وطهران إلى الاتفاق”.

وكتب أوليانوف في تغريده على موقع تويتر “قرار الولايات المتحدة بإعادة الاستثناءات “النووية” خطوة في الاتجاه الصحيح. سيساعد ذلك في تسريع استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة والعودة المتبادلة للولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لاتفاق 2015. قد يكون هذا أيضًا بمثابة مؤشر على أن المفاوضات في فيينا قد دخلت مرحلتها النهائية”.

المصدر: روسيا اليوم