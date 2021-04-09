أوليانوف: روسيا تعتبر مطالب إيران برفع كافة العقوبات الأميركية أمراً معقولاً

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف الجمعة، أن “إيران تنطلق من ضرورة رفع جميع العقوبات الأميركية المفروضة، وترى موسكو هذه المطالب معقولة”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قدمت إلى المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، خلال اجتماعهم الأخير في فيينا، تقييماتها وأفكارها حول العقوبات بحق إيران وعملية إلغائها.

وقال أوليانوف للصحفيين: “أبلغ الأميركيون المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة بتقييماتهم وآرائهم بشأن نظام العقوبات [ ضد إيران ]وإلغائه. لكنني أود أن يتم ذلك بشكل أكثر تحديدا”. وأضاف أوليانوف للصحفيين “تنطلق إيران من أن جميع العقوبات المفروضة [ عليها ] بموجب سياسة الضغط الأقصى يجب أن ترفع. من وجهة نظرنا، هذا معقول وله أسباب، ولكن إلى أي مدى سيتم تحقيق ذلك، ستظهرها فقط المناقشات المستقبلية”.

هذا واختتمت الوفود المشاركة في الاجتماع الـ18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا أعمالها الجمعة، بعد اجتماع بحثت فيه الوفود رفع العقوبات الأميركية عن إيران وعودة طهران إلى تعهداتها النووية في الاتفاق.

المصدر: سبوتنيك