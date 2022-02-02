وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي: عرضنا تحرك اتحادات ونقابات النقل البري وقررنا تكليف وزراء لمتابعة أوضاع السائقين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2022 - 17:34

وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي: عرضنا تحرك اتحادات ونقابات النقل البري وقررنا تكليف وزراء لمتابعة أوضاع السائقين

منذ 29 mins 2 February، 2022
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