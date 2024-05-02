وزير التربية اللبناني: امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل  ‫ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 18:52

وزير التربية اللبناني: امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل  ‫ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية

منذ 2 يوم 30 April، 2024
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