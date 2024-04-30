وزير التربية اللبناني: قررنا إلغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 17:10
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وزير التربية اللبناني: قررنا إلغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية
منذ 50 mins
30 April، 2024
عاجل
البروفيه
الوزير الحلبي
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