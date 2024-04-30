وزير التربية اللبناني: قررنا إلغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2024 - 17:10

وزير التربية اللبناني: قررنا إلغاء امتحانات البروفيه واعتماد العلامات المدرسية

منذ 50 mins 30 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة