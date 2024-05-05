حزب الله: تهديدات الموفدين لن تخيف المقاومة والأجدى بالكيان وقف العدوان على غزة

أكد رئيسُ الهيئةِ الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أنَ كلَّ التهديداتِ التي يَحملُها الموفدون الى لبنان لن تُخيفَ المقاومةَ الإسلاميةَ ولن تردَعها عن متابعةِ اسنادِها لمقاومةِ الشعبِ الفلسطيني.

وفي كلمته في الندوة الفكرية التي نظمتها حوزةُ الامامِ المنتظر في بعلبك لمناسبةِ ذكرى شهادةِ الامامِ جعفرٍ الصادقِ عليه السلام، شددَ الشيخ يزبك على أنَ صمودَ الشعبِ الفلسطيني ومقاومتِه بعدَ ما يزيدُ عن السبعةِ أشهر على حربِ الابادة الصهيونية، يؤكدُ أنَ النصرَ آتٍ على الرغمِ من الدمارِ والقتلِ والجراح.

وبدوره، أكد رئيسُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ محمد رعد أنَ المقاومةَ الإسلاميةَ جاهزةٌ لملاقاةِ العدوِّ وجهاً لوجه.

وخلالَ الحفلِ التكريمي الذي أقامه حزبُ الله في حسينية بلدة دير الزهراني للشهيد المجاهد وحيد عبد الحميد طفيلي أشار النائبُ رعد الى أنَ حكومةَ العدوِ مُرغمةٌ بالتفاوضِ مع َ حركة حماس لتخرجَ من وحلِ الفشلِ الذي غَرِقت فيه، ونصرُنا سيكونُ مَفصَلياً وتاريخياً.

واعتبر عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ ايهاب حمادة، أن الأجدى بالكيانِ الصهيوني ايقافُ الحربِ العبثيةِ على قطاع غزة، لأنَ عدوانَه الآثمَ سيجرُه في نهايةِ المطافِ إلى الهاوية.

وخلالَ اللقاءِ السياسي الذي نظمَه القطاعُ الخامس لحزب الله في البقاع في بلدة نبحا، أكد النائبُ حمادة أن جبهةَ الجنوبِ التي تقودُها المقاومةُ الاسلاميةُ لن تتوقفَ قبلَ أن يتوقفَ العدوانُ الدمويُ عن القطاع.

المصدر: المنار