“المؤتمر الشعبي”: على الأنظمة العربية الإقلاع عن الصمت المريب حيال اعتداءات العدو الصهيوني

هنأ المنسّق العام لـ”المؤتمر الشعبي اللبناني” عدنان أحمد بدر اللبنانيين بعيد الأضحى المبارك. وتمنى أن “يحلّ هذا العيد ببركته على لبنان ومواطنيه وأن يعيده بالأمن والتحرير والتقدّم”.

ووجه بدر في بيان له الاحد “التحيّة لصمود الأهل في غزّة هاشم وللإسناد العسكري اليمني لها”، ودان “الفيتو الأميركي الذي أسقط مشروع قرار مجلس الأمن بوقف العدوان الصهيونيّ المجرم على الأهل في مدينة غزّة هاشم والضفّة الغربيّة وسائر فلسطين”، واكد ان “هذا الموقف يدلّل على عنصريّة الإدارة الأميركيّة وتغطيتها للجريمة الإسرائيليّة التي أدّت لاستشهاد أكثر من ثمانية عشر ألف طفل غزّاوي بأسلحة أميركيّة وغربيّة، اضافة لجريمة التجويع التي يتعرّض لها الفلسطينيّون حيث تنذر منظّمة اليونسيف بأنّ مليون طفل في غزّة مهدّدون بالجوع”.

من جهة ثانية، أشار بدر إلى أنّ “التزام لبنان بوقف إطلاق النار قابله تصعيد العدوّ لاعتداءاته على الجنوب والضاحية الجنوبيّة، بتدمير تسعة أبنية تدميراً كلّيّاً وتضرّر واحد وسبعون مبنى، وخمسون سيّارة، ومئة وسبعة وسبعون مؤسّسة، دون أن يحرّك المجتمع الدولي ساكناً للدفاع عن الأمن والسلم الدوليّين وعن سيادة الجمهوريّة اللبنانيّة على أراضيها باستثناء موقف وزارة الخارجيّة الفرنسيّة التي دانت الغارات ودعت العدوّ إلى الانسحاب من جنوبي لبنان في أسرع وقت، وكذلك إدانة وزارة الخارجيّة البلجيكيّة لخرق قرار وقف الاعتداءات”.

وطالب بدر “أنظمة الدول العربيّة وجامعة الدول العربيّة بالخروج عن الصمت المريب والإقلاع عنه حيال الاعتداءات الصهيونيّة على الأهل في غزّة هاشم والضفّة الغربيّة وعموم فلسطين المتمادية بارتكابها جرائمها منذ أكثر من ستماية وخمسة وثلاثون يوما”.

المصدر: سبوتنيك