حزب الله وأهالي حومين التحتا شيعوا الشهيد فضل عيسى

شيع حزب الله وأهالي بلدة حومين التحتا الجنوبية الاحد الشهيد فضل عباس عيسى الذي قضى في معركة “أولي البأس”.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد، تقدمه حملة الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات المقاومة الإسلامية والأكاليل والفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي(عج) وفرق كشفية، بمشاركة شخصيات سياسية وعلمائية وفعاليات.

وقد جاب الموكب شوارع البلدة وصولا الى ساحتها الرئيسية حيث أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، ومن ثم أمّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ هاني بلوط، ليوارى بعد ذلك في ثرى روضة الشهداء في البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام