7 قتلى وعدد من الجرحى بحادث سير في المغرب

أفادت السلطات المغربية بإقليم قلعة السراغنة أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير الاحد.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن “الحادث وقع على الطريق الوطنية رقم 23 بعدما انقلبت دراجة نارية ثلاثية العجلات ( تريبورتور) وعلى متنها 14 شخصا كانوا متجهين صوب أحد المنتجعات في تلك المنطقة”.

وأوضحت المصادر أنه “فور إشعارها انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى مكان الحادث من أجل اتخاذ التدابير الضرورية”.

وتابعت المصادر “أسفر هذا الحادث أيضا عن إصابة الركاب الآخرين بجروح متفاوتة الخطورة وجرى نقلهم إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى السلامة بإقليم قلعة السراغنة قصد الخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية”، واضافت “قد تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي للكشف عن حيثيات الحادث وتحديد المسؤوليات المترتبة عنه”.

المصدر: روسيا اليوم