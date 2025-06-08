الصحة الفلسطينية: نقص الوقود سيوقف عمل المستشفيات في غزة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة من أن نقص إمدادات الوقود تدخل ساعات حاسمة قد تتوقف خلالها عمل المستشفيات في القطاع، وذلك جراء الحصار والعدوان الاسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأحد أن “مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي يتهددهم خطر الخروج عن الخدمة خلال 24 ساعة”، ولفتت الى ان “مجمع الشفاء والمستشفى الأهلي يقدمان الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى في مدينة غزة وشمال القطاع بعد خروج المستشفيات فيه عن الخدمة”، وشددت على أن “خروج مجمع الشفاء والمستشفى الأهلي عن الخدمة يعني انهيار ماتبقى من مؤسسات صحية في مدينة غزة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يعمل ضمن كميات محدودة من الوقود لا تتعدى اليومين”، وقاالت “حتى اللحظة لم تتلقى وزارة الصحة أي اتصالات تُشير بالسماح لإدخال الوقود وتعزيز عمل المولدات الكهربائية”، واكدت أن “توقف عمل المولدات الكهربائية يعني ضرب عصب الخدمة الصحية وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر”.

وطالبت الوزارة “الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل بالضغط على الاحتلال والسماح بدخول الوقود وقطع الغيار والزيوت للمولدات الكهربائية بالمستشفيات”.

وفي الإطار نفسه، حملت مستشفى شهداء الأقصى “الاحتلال الإسرائيلي استمرار تعطّل قسم الكلية الصناعية بمستشفى شهداء الأقصى جراء قصفه الأخير للمستشفى”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام