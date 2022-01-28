الداخلية التونسية تقول إنها ألقت القبض على فتاة تدربت في إحدى التنظيمات الإرهابية بسوريا وكانت تعتزم القيام بعملية إرهابية في تونس (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2022 - 19:56

الداخلية التونسية تقول إنها ألقت القبض على فتاة تدربت في إحدى التنظيمات الإرهابية بسوريا وكانت تعتزم القيام بعملية إرهابية في تونس (بي بي سي)

منذ 26 mins 28 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح