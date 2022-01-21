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January 21 2022 - 13:42

مباحثات ألمانية بريطانية حول أوكرانيا وتهديدات لموسكو بـ”عواقب وخيمة”

منذ 55 mins 21 January، 2022
اوكرانيا
أخبار دولية - دول اوروبية

بحث المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة، الوضع حول أوكرانيا؛ إذ هددا موسكو بـ “عواقب جسيمة” في حال التصعيد. وقال المكتب الصحفي للحكومة الألمانية في بيان بهذا الصدد “تمحور الموضوع الرئيسي للمحادثة حول القلق بشأن حشد القوات الروسية على طول الحدود مع أوكرانيا؛ حيث اجمعا [الزعيمان] على ضرورة منع أي عدوان عسكري روسي آخر ضد أوكرانيا، ويجب أن يكون واضحا أيضا أن على روسيا تحمل عواقب وخيمة وخطيرة في هذه الحالة”.

وتتهم كييف والدول الغربية، روسيا بحشد قوات عند حدودها مع أوكرانيا، استعدادا لغزو محتمل. وترفض روسيا هذه الاتهامات؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً، وأن قواتها متواجدة على أراضيها وهذا أمر سيادي لا يحق لأحد تقديم أي إملاءات بشأن تمركز أو نقل القوات المسلحة الروسية داخل أراضي الدولة.

المصدر: سبوتنيك

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