السيول تسببت بانهيار صخري على طريق الضنية ـ المنية شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2022 - 00:12

السيول تسببت بانهيار صخري على طريق الضنية ـ المنية شمال لبنان

منذ 1 ساعة 19 January، 2022
أخبار موقع المنار
لبنان

تسببت السيول التي تكونت نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت الاربعاء في انهيار صخور وأتربة على الطريق الذي يربط بين الضنية والمنية شمال لبنان، ما أدى إلى انقطاع جزئي للطريق أمام حركة السير.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “مواطنين وعابرين على الطريق تخوفوا من إنهيار أكبر للجدار الصخري على جانب الطريق في الأيام المقبلة، بعدما بدت عليه علامات التصدع بشكل واضح”، وتابعت “الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة الجهات المعنية للاسراع في معالجة الموضوع ورفع الركام من وسط الطريق، حرصاً على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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