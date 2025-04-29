الحرارة غدا تتخطى معدلاتها بـ 8 درجات ومنخفض جوي متوسط الفعالية ليل الاربعاء – الخميس

توقعت دائرة االتقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس، غدا غائما بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية (8 درجات) بخاصة جنوب البلاد ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر جنوبا حيث تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار، تتكاثف الغيوم ليل الأربعاء – الخميس وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل ، حتى يوم غد الأربعاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية دافئة محملة بالغبار مصدرها مصر، مما تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة جنوب البلاد، ومن المتوقع أن يؤثر على لبنان اعتبارا ليل الاربعاء/الخميس منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا جنوب غرب تركيا، والذي يقترب تدريجيا ويؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى نهاية الأسبوع.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و 24، طرابلس بين 13 و 23، وزحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع هطول امطار خفيفة محلية بخاصة شمال البلاد وجنوبها، على ان يتحسن الطقس خلال الليل.

الأربعاء:

غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ وحاد بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية (8 درجات) بخاصة جنوب البلاد ، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر جنوبا حيث تصل سرعتها لحدود ال 70 كلم/س، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار، تتكاثف الغيوم ليل الأربعاء/الخميس وتصبح الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة.

الخميس:

غائم اجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات ، تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل الى ما يقارب 50 كلم/س يرتفع معها موج البحر، تنحسر الامطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار.

الجمعة:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة شمال البلاد مع درجات حرارة دون معدلاتها لشهر أيار.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 12 الى 27 درجة، في الداخل من 13 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام