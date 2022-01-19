العاصفة تشتد.. والثلوج في عكار تخطت النصف متر

تشتد العاصفة الثلجية “هبة” وتطاول تداعياتها مختلف المناطق الجبلية من محافظة عكار شمال لبنان، حيث تخطت سماكة الثلوج النصف متر على ارتفاع 1400 متر وما فوق لتبلغ حدود العشر سنتيمترات على ارتفاع 700 متر وما فوق، مما زاد في صعوبة عمل الجرافات خصوصا أن العاصفة باتت تهدد بقطع كل الطرقات الجبلية ليلا.

ودعا رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب “كل السائقين وابناء المنطقة الى توخي الحذر الشديد وعدم سلوك طريق جرد القيطع ليلا وحتى صباح الغد، اعتبارا من بلدة حرار وحتى سهلات القموعة اعالي بلدة فنيدق، بفعل تراكم الثلوج وتدني درجات الحرارة، خوفا من حدوث انزلاقات والتسبب بحوادث سير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام