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January 16 2022 - 11:50

ثلوج في البقاع الشمالي على ارتفاع ٦٠٠متر

منذ 1 ساعة 16 January، 2022
البقاع 2
لبنان
غسان قانصوه

اكتست منطقة البقاع الشمالي والهرمل هذا الصباح حلة بيضاء بعدما غطتها الثلوج التي تساقطت على ارتفاع 600 متر وما دون عن سطح البحر ، وسط تدن في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر ، ما ألزم الأهالي على البقاء في منازلهم طلبا للدفء.

الطرقات الداخلية قطعت منذ المساء ، فيما اعتبرت الطرقات الجبلية بين الهرمل والشمال مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.

وكانت شهدت ساعات ما بعد ظهر وليل امس هطولا غزيرا للأمطار مصحوبا بالرياح.

ولم تشهد الهرمل تساقطا للثلوج منذ عدة سنوات ، وقد فوجىء الأهالي صباحا بالرداء الأبيض الذي غطى المدينة وقرى القضاء ، حيث تجاوزت سماكة الثلوج الخمسة سنتيمترات وما دون .

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المصدر: موقع المنار

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