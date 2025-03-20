خاص | عدسة المنار ترصد الأوضاع عند الحدود اللبنانية-السورية في بلدة القصر

وصلت عدسة المنار إلى الحدود اللبنانية-السورية في بلدة القصر، التي شهدت محاولات تسلل وهجمات متكررة. وقد تصدى الجيش اللبناني والقوى الأهلية، المنتمية إلى عشائر منطقة بعلبك-الهرمل، لهذه المحاولات، دفاعًا عن أراضيهم التي حاول المسلحون اختراقها من الجانب السوري.

وخلال المواجهات، عمد المسلحون إلى استهداف منازل المدنيين باستخدام قذائف الهاون والراجمات الثقيلة، ما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة. ووثّق مراسل المنار آخر نقطة عند الحدود اللبنانية-السورية، حيث تتعرض منطقة القصر بين الحين والآخر لإطلاق نيران عشوائي يستهدف سكانها وأهلها.

كما جال مراسل المنار في محيط سد زيتا-مطربة، وهو ساتر أقامته الدولة السورية في عهد النظام السابق. وقد شهد هذا الموقع اشتباكات عنيفة بين أهالي بلدة القصر والمجموعات المسلحة التي حاولت التسلل إلى البلدة. إلا أن الجيش اللبناني والعشائر المحلية تمكنوا من صدّ الهجوم، مؤكدين تمسكهم بأرضهم التي توارثوها جيلاً بعد جيل.

المصدر: موقع المنار