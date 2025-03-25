اخماد حريق صهريج المحروقات في الهرمل وسط خسائر مادية كبيرة

تمكنت فرق فوج الإطفاء في الهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني اللبناني من السيطرة على الحريق الذي اندلع قبل ظهر اليوم في حي السبيل وسط مدينة الهرمل، نتيجة احتراق صهريج محروقات أثناء تفريغه أمام محطة الأيتام.

وأسفر الحريق عن وفاة طفلين وإصابة 7 آخرين بجروح تراوحت بين المتوسطة والحرجة، نُقل بعضهم إلى مستشفيات خارج المنطقة، فيما تم تحويل المصابين الآخرين إلى مستشفى البتول ومستشفيات أخرى قريبة. كما تضررت العديد من السيارات والمحلات التجارية والممتلكات ضمن نطاق 200 متر من موقع الحريق.

وفي تصريح للمنار، أوضح خضر الرشعيني، مدير العمليات في الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، تفاصيل الحادث قائلًا: “فور تلقي البلاغ عن الحريق، توجهت فرق الدفاع المدني للإطفاء والإسعاف إلى الموقع، لنتفاجأ بوجود صهريج محروقات ممتلئ ومشتعل، ما صعّب عملية السيطرة على النيران بسبب سرعة الاشتعال. وبذلنا جهودًا مكثفة لإخماد الحريق باستخدام الوسائل والتقنيات المناسبة، رغم قوة اللهب وخطورته.”

وأشار إلى أن فرق الإطفاء واجهت صعوبة في الوصول إلى موقع الحريق بسرعة كافية بسبب تجمع الأهالي ومحاولاتهم التدخل، مما أعاق حركة سيارات الإطفاء في بعض الأحيان. وبالمقابل اندفع عشرات الأهالي إلى المساعدة في اطفاء الحريق.

من جهتهم، طالب أهالي مدينة الهرمل بتعزيز مركز الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية في المنطقة، إذ تبعد وحدة الإطفاء بضع عشرات من الأمتار فقط عن موقع الحريق، لكن تعطل إحدى سيارات الإطفاء حال دون وصولها في الوقت المناسب، مما استدعى استقدام تعزيزات من مناطق أخرى للمساهمة في إخماد الحريق.

وتجددت الدعوات لرفع مستوى الوعي لدى أصحاب محطات المحروقات حول أهمية اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تفريغ الوقود، تفاديًا لوقوع كوارث مماثلة في المستقبل.

المصدر: موقع المنار