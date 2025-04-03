استهداف سيارة على طريق بنت جبيل.. وتدمير مركز للدفاع المدني في الناقورة

استهدفت مسيرة صهيونية سيارة من نوع رابيد على طريق عام بنت جبيل يارون في منطقة الدورة، واصابتها من الجهة الخلفية، واشارت وزارة الصحة الى سقوط جريحين جراء الغارة .

وفي السياق،أغار الجيش الصهيوني فجر اليوم على غرف جاهزة في ساحة بلدية الناقورة جنوب لبنان.

وأعلنت «المديرية العامة للدفاع المدني- الهيئة الصحية الإسلامية»، في بيان، أن «العدو الاسرائيلي استهدف فجر اليوم، بثلاث غارات عدوانيّة المركز المستحدث للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة الناقورة»، وأضافت أن ذلك «أدّى إلى تدميره بشكله كامل وتضرر سيارتي إسعاف وإطفاء».

وإذ ذكر أن العدوان الذي لم يؤد إلى وقوع إصابات بين المسعفين، اعتبر الدفاع المدني أن العدوان «يأتي ضمن سلسلة خروقات العدو اليوميّة واعتداءاته، مستكملًا سلسلة إجرامه التي بدأها في حربه الأخيرة على لبنان، من خلال تعمّد استهدافه للطواقم والمراكز الإسعافية والمسعفين لثنيهم عن أداء دورهم الإنساني، دون أي رادع قانونيّ أو أخلاقيّ».

ترهيب لأبناء القرى الحدودية

في سياق ذلك، اعتبر رئيس بلدية الناقورة عباس عواضة أن «الاعتداء المستمر على القرى الجنوبية يهدف الى قتل الحياة فيها ومحاولة لترهيب أبناء القرى الحدودية وعدم عودتهم اليها».

وإذ أدان، في بيان، «الاستهداف لغرفة جاهزة تستخدمها البلدية في باحة البلدية من أجل متابعة شؤون المواطنين بديل عن المبنى البلدي الذي دمر العدو الجزء الأكبر منه خلال عدوانه عقب وقف اطلاق النار»، أكد عواضة أنه «سوف نبقى متمسكين بأرضنا».

ولفت عواضة إلى أن «هذا الاعتداء هو برسم اللجنة الخماسية وبرسم قوات اليونيفيل التي لا يبعد مركزها الرئيسي عن مكان الاستهداف مسافة كبيرة».

الجيش اللبناني: إزالة عوائق هندسية في منطقة اللبونة – صور

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “عملت وحدة من الجيش في منطقة اللبونة – صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي قد ركّزها داخل الأراضي اللبنانية، كما أغلقت طريقًا ترابيًّا بعدما فتحتها وحدة معادية في المنطقة نفسها.

تُواصل قيادة الجيش العمل على إزالة الخروقات المعادية بالتنسيق الوثيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط إمعان العدو في انتهاكاته للسيادة اللبنانية واستهدافه للمواطنين في مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: مواقع