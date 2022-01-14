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January 14 2022 - 19:14

وقفة في أم الفحم المحتلة دعما لأهالي النقب بمواجهة العدو الاسرائيلي

منذ 27 mins 14 January، 2022
ام الفحم
عربي وإقليمي - فلسطين

شارك أهالي منطقة المثلث في أراضي الـ 48 بوقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم الفلسطينية المحتلة، نددت بممارسات سلطات العدو الإسرائيلي بحق أهالي النقب عموما وأهالي قرية الأطرش على وجه الخصوص.

وأكد المشاركون أن “قضية النقب هي قضية كل فلسطيني يواجه سياسات الاحتلال والاقتلاع، وبأن النقب ليس وحيدًا بهذه المعركة الوجودية التي يقف بمواجهتها”.

وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها القرى والبلدات العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، لمساندة أهالي النقب والوقوف الى جانبهم أمام الهجمة الشرسة التي يشنها العدو الإسرائيلية ضدهم.

المصدر: وكالة وفا

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