لافروف: طلبنا توضيحاً من أنقرة حول تصريح يتعلق باستخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو طلبت توضيحا من أنقرة فيما يتعلق بتصريح مستشار الرئيس التركي حول استخدام قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

وأضاف لافروف “صدر في أنقرة تصريح غير مفهوم أدلى به أحد مستشاري الرئيس أردوغان، الذي أدان ببساطة تصرفات كازاخستان وبالذات طلبها المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. لقد طلبنا الآن من زملائنا الأتراك شرح ما يعنيه كل هذا”. وفي 6 كانون الثاني/يناير، أجرى لافروف محادثة هاتفية مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، أبلغ خلالها الوزير الروسي نظيره التركي بالإجراءات التي اتخذتها منظمة معاهدة الأمن الجماعي لمساعدة السلطات الكازاخستانية.

المصدر: روسيا اليوم