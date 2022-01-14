الشيخ خضر عدنان يدعو إلى نصرة أهالي النقب

وجه القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان، “التحية لأهلنا المرابطين في النقب المحتل في انتفاضهم للحفاظ على أراضي الشعب الفلسطيني وقراه ومدنه في النقب”. وأكد الشيخ عدنان، أن “عدوان الإحتلال المستمر على أرضنا الفلسطينية وشعبنا في النقب هو استمرار في مخططات عتاة المحتلين للسيطرة على أراضي أهلنا في النقب وتجميعهم بمساحات محدودة جداً”.

وأشار إلى أن العدو “يرمي لتطهير عرقي وهجرة جديدة لن تتوقف عند النقب؛ إن صمتنا عن هذا العدوان” . ودعا الشيخ عدنان جماهير شعبنا في القدس والضفة وغزة والشتات لنصرة أهلنا في فلسطيننا المحتلة١٩٤٨ وفي النقب في دفاعهم العظيم عن أرضنا ووجودنا الفلسطيني في النقب والجنوب”.

كما دعا “جماهير شعبنا في القدس وكل الداخل الفلسطيني المحتل عام ١٩٤٨ لصلاة الجمعة في النقب مع أهلنا هناك”، داعياً خطيب المسجد الأقصى المبارك وخطباء مساجد فلسطين لجعل خطبة الجمعة “انتصارا للنقب وغضبا ضد الإحتلال”. وأوضح الشيخ عدنان أن “مشهد ملاحقة جنود الاحتلال لإحدى الأخوات في النقب وهم ويلقون عليها بعد سقوطها أرضا قنبلة صوتية مشهد مستفز ويستحق كل الغضب”. وشدد على أن النقب وأهلنا في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ “يثبتون عظيم انتمائهم كل يوم وما انتفاضهم خلال معركة “سيف القدس” عنا ببعيد”.

المصدر: فلسطين اليوم