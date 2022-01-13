ما هي الكمية اليومية المسموح بتناولها من العسل؟

يتميز العسل بخصائصه الكثيرة والمفيدة للجسم، غير أنه يجب تناوله بكميات محددة للحصول على أكبر فائدة منه.

وحول فوائد العسل والكمية اليومية المسموح بتناولها، تحدثت خبيرة التغذية الروسية يكاترينا ماركوفا، قائلة: “في البداية يجب أن نعلم أن العسل ليس مادة حلوة المذاق فقط، وإنما دواء. وأساس الكربوهيدرات فيه هو الجلوكوز والفركتوز، اللذان يشكلان 90% من جميع السكريات في المنتج”.

وتابعت : “لذلك يجب تحديد الكمية اليومية التي من الممكن تناولها، حيث ينصح بتناول ما معدله غرام واحد لكل كيلوغرام من وزن الإنسان يوميا”.

وحول فوائد العسل، قالت الخبيرة: “للعسل خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للالتهابات، ومضادة للسموم وهو منشط، وإن العناصر النزرة للعسل هي الأنسب لامتصاصها من قبل جسم الإنسان. بسبب زيادة محتوى الإنزيمات عالية النشاط”.

كما وأوصت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من بعض المشاكل الصحية بعدم استبدال السكر بالعسل.

المصدر: سبوتنيك