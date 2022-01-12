مصادر فلسطينية : إصابة شاب فلسطيني بعد دهسه من قوات الاحتلال في في النقب المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 13:42
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستكمل اليوم في قصر بعبدا لقاءات التشاور التي أطلقها حول دعوته للحوار الوطني
صحيفة الجمهورية: السفيرة الاميركية أبلغت الرئيس نبيه بري أنّ المحافظة على رياض سلامة أمر ضروري في هذه المرحلة الدقيقة
استشهاد المواطن عمر عبد المجيد أسعد ( 80 عاماً) في جلجليا شمال رام الله اثر احتجازه والاعتداء عليه من قبل قوات العدو
لجان المقاومة في فلسطين: جريمة قتل المسن الشهيد عبد المجيد هي جريمة فاشية ترتقي لجرائم الحرب ضد الانسانية
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القوات المسلحة اليمنية: تمكنا من الحاق خسائر كبيرة جداً في صفوف قوات العدوان ومرتزقته في محافظة شبوة خلال الأيام الماضية
القوات اليمنية: الخسائر المادية بلغت أكثر من 102 آلية ومدرعة بالاضافة الى تدمير عدد من المدافع الكبيرة والمتطورة
وكالة الأدوية الأوروبية: الجرعات المعززة المتكررة يمكن أن تؤثر سلباً على جهاز المناعة
كوريا الشمالية تعلن اطلاقها بنجاح صاروخ فرط صوتي هو الثاني الذي تطلقه في أقل من أسبوع
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الخارجية الأمريكية: هناك تقدم متواضع في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي مع إيران
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور قطر ويجري محادثات مع رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية
وزير الخارجية الإيراني: إيران تقوم بدور محوري وبناء ورئيسي حيال قضايا المنطقة وشكلت على الدوام الطرف الجيد قبال التطورات
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منظمة الصحة العالمية: محاربة الجائحة بجرعات معززة ليست استراتيجية قابلة للاستمرار
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الكرملين: المحادثات الأميركية_الروسية في جنيف شكلت بداية "إيجابية" لاستمرار الحوار
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الرئيس الأوكراني يدعو إلى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين لإنهاء الصراع في شرق البلاد
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
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بورما: حكم بسجن الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي 4 سنوات بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكيّة بشكل غير قانوني
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قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مصادر فلسطينية : إصابة شاب فلسطيني بعد دهسه من قوات الاحتلال في في النقب المحتل
منذ 20 mins
12 January، 2022
النقب المحتل
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