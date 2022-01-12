مصادر فلسطينية : إصابة شاب فلسطيني بعد دهسه من قوات الاحتلال في في النقب المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 13:42

مصادر فلسطينية : إصابة شاب فلسطيني بعد دهسه من قوات الاحتلال في في النقب المحتل

منذ 20 mins 12 January، 2022
أخبار موقع المنار

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