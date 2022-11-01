إصابة مستوطن وتضرر حافلة صهيونية بعد رشقها بالحجارة في النقب المحتل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2022 - 19:26
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إصابة مستوطن وتضرر حافلة صهيونية بعد رشقها بالحجارة في النقب المحتل (قناة الاقصى)
منذ 52 mins
1 November، 2022
النقب المحتل
رشق حافلة بالحجارة
كيان العدو
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