إصابة مستوطن وتضرر حافلة صهيونية بعد رشقها بالحجارة في النقب المحتل (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 1 2022 - 19:26

إصابة مستوطن وتضرر حافلة صهيونية بعد رشقها بالحجارة في النقب المحتل (قناة الاقصى)

منذ 52 mins 1 November، 2022
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