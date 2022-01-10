الوزير حميه عرض مع ايوب دور اللبنانيين الفرنسيين في الخارج: نهضة لبنان آتية لا محال

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، رئيس المجلس الاستشاري في لبنان ممثل اللبنانيين الفرنسيين المقيمين في لبنان الدكتور غسان ايوب، الذي هنأه بمناسبة حلول العام الجديد، مشيدا ب”الجهود والاعمال التي يقوم بها الوزير حميه على صعيد القضايا التي تعنى بها الوزارة”، مؤكدا “استعداده للمساعدة لتقديم ما يلزم للبنان من خلال التواصل مع الدولة الفرنسية”.

بدوره، عبر الوزير حميه عن “اعتزازه بما يقوم به اللبنانيون الفرنسيون في الخارج”، مؤكدا ان “الدكتور ايوب يلعب دورا في خدمة وطنه الام لبنان”، لافتا الى ان نهضة لبنان آتية لا محال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام