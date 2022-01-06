منظمة الصحة العالمية: متحورات أكثر خطورة يمكن أن تظهر بسبب ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون

حذرت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا المرتبط ببمتحور أوميكرون قد يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة وأكثر خطورة من الفيروس.

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية : “كلما زاد انتشار أوميكرون، كلما زاد إ احتمال ظهور متحور جديد”.

ومنذ اكتشاف المتحور شديد العدوى لأول مرة في نوفمبر ، ظهر في 128 دولة على الأقل.

وصرحت سمولوود: “أوميكرون يمكن أن يسبب الموت … ربما أقل قليلا من دلتا”.

وأضافت أن أوروبا أبلغت عن أكثر من 5 ملايين حالة جديدة فقط في الأسبوع الأخير من عام 2021، وحذرت “نحن في مرحلة خطيرة للغاية ، نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإصابة في أوروبا الغربية ، والتأثير الكامل لذلك لم يتضح بعد”.

المصدر: وكالات