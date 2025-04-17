اتفاق عالمي “تاريخي” لمنظمة الصحة العالمية للاستعداد للجوائح ومكافحتها مستقبلا

بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على اتفاق تاريخي يهدف للاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الجوائح المستقبلية ومكافحتها. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس متوجها إلى المندوبين فجر اليوم الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2025) إن ذلك “يشكل محطة مهمة في رحلتنا المشتركة نحو عالم أكثر أمانا”، وأضاف “لقد صنعت دول العالم التاريخ اليوم في جنيف”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أن”الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمانا من الجوائح عبر بلورة مسودة اتفاقية ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية المقبلة في أيار/مايو”.

واحتاج المندوبون إلى يوم مفاوضات إضافي وليلة من النقاشات قبل الاتفاق على النص بكامله. ونقلت فرانس برس عن عضو في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات التي جرت في مقر المنظمة في جنيف أن الاتفاق “تم التوصل إليه في تمام الساعة 1:58 من فجر الأربعاء”.

وأضاف تيدروس أن أعضاء الوفود التي شاركت في المفاوضات “ومن خلال توصلهم إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية الجوائح، لم يؤسسوا فحسب لاتفاقية متعدّدة الأجيال لجعل العالم أكثر أمانا، بل أظهروا أيضا أن التعددية حيّة وبصحة جيدة، وأنّه في عالمنا المنقسم، لا تزال الدول قادرة على العمل معا لإيجاد أرضية مشتركة واستجابة مشتركة للتهديدات المشتركة”.

وبعد خمس سنوات على ظهور فيروس كوفيد-19، ما زال العالم، على الرغم من أنه أفضل استعدادا، بعيدا كل البعد عن أن يكون جاهزا لمواجهة جائحة أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية وخبراء.

المصدر: dw.com