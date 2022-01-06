أكثر انواع السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة

أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية أن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان.

ونقل موقع “Express” عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبا ما تكون داكنة أو بنية اللون. هذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانا بالحكة. بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: “يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة”.

هذا النوع من السرطان يعتبر من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

المصدر: نوفوستي