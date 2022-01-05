نقابة المحررين: سنواصل العمل لتحصين المنتسبين بمكاسب ثابتة

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ومجلس النقابة تبلغهما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع اليوم قانون اخضاع الصحافيين والمصورين غير المرتبطين بعقود عمل وغير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للافادة من خدمات الصندوق في فرعي المرض والامومة. وقد حمل القانون الرقم 236.

وشكر النقيب القصيفي وأعضاء المجلس الرئيس عون على “تجاوبه وايجابيته وتوقيعه هذا القانون الذي سيسلك سبيله إلى التنفيذ من خلال المراسيم التطبيقية”، متمنيا على “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعطاء توجيهاته للاسراع في إنجاز هذه المراسيم لافادة أصحاب العلاقة منها قريبا خصوصا في هذه الأحوال الصعبة”.

وأشاد القصيفي ومجلس النقابة بـ”خطوة رئيس الجمهورية وأهميتها بالنسبة إلى الصحافيين والمصورين المسجلين على جدولي نقابتي المحررين والمصورين”، شاكرا للمجلس النيابي “تصويته على اقتراح القانون المقدم من النقابة، والدور الكبير الذي قام به رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري في هذا المجال، ولجنة الإعلام والاتصال النيابية برئاسة النائب حسين الحاج حسن وتجاوب وزير العمل الاستاذ مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، والكتل النيابية الموقعة على اقتراح القانون: لبنان القوي، المستقبل، التنمية والتحرير، الجمهورية القوية، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، المرده، الحزب الديموقراطي اللبناني، الرئيس تمام سلام، النائب شامل روكز، كما سائر النواب الذين وقفوا إلى جانب النقابة في مطالبتها هذه”.

وعاهد القصيفي أن “تواصل نقابة المحررين عملها من أجل تحصين المنتسبين إليها بمكاسب ثابتة تعينهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم في غير مجال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام