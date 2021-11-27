نقابة المحررين : الحكم على رضوان مرتضى يخالف اختصاص محكمة المطبوعات – موقع قناة المنار – لبنان
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November 27 2021 - 20:10

نقابة المحررين : الحكم على رضوان مرتضى يخالف اختصاص محكمة المطبوعات

منذ 50 mins 27 November، 2021
اخبار
لبنان

صدر عن نقابة المحررين البيان الآتي: “فوجئت نقابة محرري الصحافة اللبنانية واستغربت صدور حكم غيابي عن المحكمة العسكرية قضى بحبس الصحافي في جريدة ” الاخبار” الزميل رضوان مرتضى بما يخالف اختصاص محكمة المطبوعات، وهي المحكمة الخاصة بالنظر في كل القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وفقا لاحكام المادة ٢٨ من المرسوم الاشتراعي الرقم ١٠٤ /٧٧المعدل بالقانون الرقم ٣٣٠ بتاريخ ١٨ /١٩٩٤ الذي ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم احكامه. وكلفت النقابة مستشارها القانوني المحامي انطون الحويس درس هذا الملف وامكان الطعن به وسلوك طرق المراجعة القانونية في شأنه. وترفض النقابة أن يشكل القرار هذا سابقة . ولن تسكت عن أي استهداف او ظلامة بحق الاعلاميين.

المصدر: بريد الموقع

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