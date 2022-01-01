الامام الخامنئي: حركة المقاومة اصبحت اكثر نشاطا ببركة دم الشهيد سليماني

قال الامام السيد علي الخامنئي ان حركة المقاومة باتت اليوم اكثر نشاطا و اكثر تفائلا ببركة دم الشيهد قاسم سليماني.

وعشية الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، استقبل سماحة الامام الخامنئي اليوم السبت اسرة الشهيد واعضاء لجنة إحياء الذكرى الثانية لاستشهاده .

واكد ان استشهاد الفريق سليماني يمثل حادثا وطنيا ودوليا وان هذا الشهيد اصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة.

واستطرد بالقول ان الشهيد سليماني العزيز كان ولا يزال اکثر الشخصية القومية والوطنية في إيران والعالم الإسلامي وان احیاء الذكرى السنوية له في كافة انحاء ايران يظهر ان الشعب الايراني يكرم هذا الشهيد الكبير.

ومضى سماحته بالقول ان الشهيد سليماني كان ملتزما بالقيم الاسلامية ومبادئ الثورة الاسلامية وتحمل معاناة النضال لتحقيق هذه المبادئ وبقي وفيا بواجباتها تجاه الشعب الايراني والامة الاسلامية، لافتاً الى ان الشهيد سليماني اثبت امكانية ان يكون الشخص اكثر وطنيا واكثر قوميا في الوقت نفسه.

واستشهد سماحته بعدة آيات من القرآن الكريم، وقال: الصدق والاخلاص كان يشكلان جوهر وشكل مدرسة سليماني التي باركت حياته واستشهاده، وكيفية استشهاده أكملت البرهان لجميع عباد الله وكذلك أعداء الإسلام.

وتعلیقا على المشاركة الجماهيرية للشعب الايراني في مراسم تشييع الشيهد سليماني قال الامام الخامنئي ان هذه الحقيقة تظهر ان الشهيد سليماني كان ولايزال اكثر الشخصيات الوطنية كما يمثل اكثر الشخصية القومية في العالم الاسلامي وكان يتميز بالشجاعة في جميع نشاطاته حيث كان يمتلك معلومات دقيقة عن العدو وامكانياته وكان يدخل الميدان ليتصدى العدو باقتدار وتدبير ليحقق انجازات تثير الدهشة.

واضاف ان الشهید سليماني اصبح قدوة لشباب المنطقة والعالم الاسلامي وتحول الى رمز يجسد روح الامل والثقة بالذات والشجاعة والصمود و الانتصار وكما يقول البعض ان “الشهيد سليماني” بات يهدد اعدائه اكثر مالفريق سليماني.

وصرح سماحته ان الاعداء كانوا يتصورون ان استشهاد الشهيد سليماني وابومهدي ورفاقهم يعني نهاية كل شيء إلا انه ببركة دماء الشهيد سليماني فان الاميركيين قد هربوا من أفغانستان کما اضطروا ان يتظاهروا بالخروج من العراق ويتحدثون عن دور استشاري فيه وعلى الاخوة العراقيين متابعة الأمر بذكاء.

واضاف ان محور المقاومة يتقدم باستمرار في اليمن كما اصبح العدو عاجزا في سوريا وفقد امله حيث ان حركة المقاومة وجبهة مقارعة الاستكبار اصبحت اليوم اكثر نشاطا وحيوية وتفاؤلا في المنطقة مما كانت عليه قبل عامين.

وأكد سماحته ان التاريخ سينسى قتلة الشهيد سليماني كترامب ومن دار في فلكه وهم الى مزبلة التاريخ بعد انزال العقوبة على الجريمة التي اقترفوها.

المصدر: وكالة ارنا