لافروف والمقداد بحثا بضرورة المضي قدما في تسوية الأزمة السورية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن “وزير الخارجية سيرغي لافروف، أجرى الاثنين اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، حيث بحثا ضرورة المضي قدما في تسوية الأزمة السورية”.

وقالت الوزارة في بيان لها “تم النظر في نتائج الاجتماع الدولي الـ17 حول سوريا في صيغة أستانا يوم 22 ديسمبر بمدينة نور-سلطان، وكذلك مسائل الجلسة الـ7 للجنة الدستورية السورية المخطط لعقدها في يناير 2022″، وتابع ان “الجانب الروسي شدد على أهمية مواصلة العمل الإيقاعي والمثمر على إعداد الإصلاح الدستوري في إطار هذا المنتدى السوري”.

وأكد لافروف “التزام روسيا بمواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك ضمان سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها واستقلالها”.

المصدر: روسيا اليوم