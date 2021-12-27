كورونا في روسيا.. تسجيل أقل حصيلة إصابة يومية منذ أواخر أيلول/سبتمبر

تواصل حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا بالتراجع إلى ما دون عتبة الـ24 ألف إصابة عند 23.210 حالة ما يمثل أدنى حصيلة للإصابات اليومية منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 23.210 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 23.721 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 أيلول/سبتمبر.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (2239 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1834 حالة) ومقاطعة موسكو (1616 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 937 حالة وفاة جديدة متراجعة عن مستوى أمس ( 968 وفاة أمس).

وتماثل 33.715 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و415.230 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 305.155 حالة وفاة، و9 ملايين و293.486 حالة شفاء.

المصدر: روسيا اليوم