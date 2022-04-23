كورونا في روسيا.. تسجيل 8829 إصابة جديدة و171 وفاة

أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، تسجيل 8829 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، ووفاة 171 شخصا جراء الإصابة بالفيروس.

وقال مقر مكافحة الفيروس، في بيان، اليوم السبت إنه “تم اكتشاف 8829 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19. وتوفي 171 شخصًا في يوم واحد”.

وأوضح أنه “تم تسجيل 602 حالة إصابة جديدة في العاصمة الروسية موسكو، ووفاة 15 شخصًا، فضلا عن تعافي 695 شخصًا”.

وكان موقع ستوب كورونا فيروس، أكد أمس، أن نسبة المناعة الجماعية ضد “كوفيد-19” في روسيا بلغت 43.7 بالمئة، وتم إجراء التطعيم بالجرعة الأولى أكثر من 90.3 مليون مرة.

وجاء في تقرير الموقع، أن “المناعة الجماعية تمثل 43.6 بالمئة”؛ مشيراً إلى أنه تم إجراء التطعيم ضد فيروس “كوفيد-19” بالجرعة الأولى 90 مليوناً و320 ألفاً 287 مرة، وبشكل كامل 86 مليوناً و465 ألفاً و330 مرة.

وقبل أسبوع، كان مستوى المناعة الجماعية ضد عدوى فيروس كورونا في البلاد بنسبة 45.2 بالمئة.

وأعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق، أن الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد في روسيا، لا يزال صعباً؛ مؤكداً أن عبئاً كبيراً يقع على نظام الرعاية الصحية.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن إلغاء الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية في العاصمة موسكو اعتباراً من 15 آذار/مارس.

وتشهد روسيا منذ فترة انخفاضاً كبيراً في عدد الإصابات بكورونا على صعيد كل مناطق البلاد، ما يؤكد نجاعة الإجراءات، التي اتخذتها البلاد لمواجهة الجائحة، على صعيد الاستعدادات القائمة والتلقيح ضد الفيروس.

المصدر: وكالة سبوتنيك