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December 27 2021 - 11:20

4 علامات خارجية رئيسية لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

منذ 39 mins 27 December، 2021
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

كتبت صحيفة “ديلي إكسبرس” نقلاً عن الطبيبة البريطانية ديبوراه أن حدوث عتامة في قرنية مقلة العين وتشكل لويحات صفراء على الجفن يمكن أن تشير إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
وبحسب الطبيبة، من الممكن تحديد محتوى هذه المادة في الدم فقط بمساعدة الفحوصات، ولكن هناك أربع علامات يجب الانتباه إليها.
لذلك، قد يكون أحد الأعراض وجود قوس مزرق في العين. وهي عبارة عن عتامة مقببة شفافة من اللون الأبيض إلى اللون الأبيض المائل للرمادي في محيط القرنية، ومثل هذه التغيرات غالبًا ما توجد لدى كبار السن، لكن ظهور قوس قبل سن الأربعين يعد سببًا للتحقق من مستوى الكوليسترول في الدم.

كما أن كتل الدهون المتراكمة تحت الجلد على الأجزاء الداخلية من الجفن العلوي والسفلي (الزانثلازما) علامة أخرى. يمكن أن تظهر هذه الأورام الحميدة أيضًا على الأنف والركبتين والمرفقين.
يدل تقفع دوبويتران أيضًا على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وأوضحت: “هذا نمو مفرط في النسيج الضام في منطقة الأوتار التي تسمح بحركة الإصبعين الرابع والخامس من اليد، لذلك يصعب عليك فردهما”.
وخلصت الطبيبة إلى أن العَرَض الأخير هو النبض، إذا كان من الصعب الشعور به.

المصدر: سبوتنيك

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