الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعلن انطلاق فعاليات التدريب “الركن الشديد 2”

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الأحد عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك لفصائل المقاومة “الركن الشديد 2″، والذي سيستمر لعدة أيام في مواقع وميادين التدريب بمشاركة كافة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال بيان الغرفة المشتركة إنه من المقرر أن يشهد التدريب المشترك العديد من الأنشطة التدريبية والفعاليات العسكرية لتبادل الخبرات بين جميع فصائل المقاومة لتحقيق التجانس وتوحيد المفاهيم وسرعة تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. وبينت الغرفة المشتركة انه “ستختتم التدريبات بمناورة “الركن الشديد 2″ العسكرية المشتركة والتي تهدف لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية لفصائل المقاومة لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات، وستبقى المقاومة بعون الله الركن الشديد لشعبنا ومقدساتنا”.

المصدر: فلسطين اليوم