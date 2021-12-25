بوتين ولوكاشينكو يبحثان التعاون الدفاعي وبرنامج زيارة رئيس بيلاروس إلى بطرسبورغ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2021 - 19:04

بوتين ولوكاشينكو يبحثان التعاون الدفاعي وبرنامج زيارة رئيس بيلاروس إلى بطرسبورغ

منذ 40 mins 25 December، 2021
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أخبار دولية - روسيا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة في مكالمة هاتفية عددا من الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية، بما فيها التعاون في المجال الدفاعي.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، وفقا لوكالة “بيلتا” الرسمية، أن المكالمة تناولت برنامج زيارة لوكاشينكو القادمة إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية حيث سيجري محادثات مع بوتين في 29 ديسمبر الجاري.

وأشار المكتب إلى أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال أيضا إلى ملفات ملحة متعلقة بالتعاون بين الدولتين، خصوصا في المجال الدفاعي، ومسائل أخرى.

ولم تصدر الرئاسة الروسية (الكرملين) بعد بيانا عن فحوى الاتصال.

المصدر: وكالات

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