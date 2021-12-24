السيد فضل الله: على المسؤولين القيام بواجباتهم والعالم عندما يأتي إلينا هو يريد مصالحه

قال السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة في مسجد الإمامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “من المعيب أن يأتي المسؤولون من الخارج ليحضوا المسؤولين اللبنانيين على القيام بمسؤولياتهم تجاه وطنهم ومواطنيهم ونحن نعي أن العالم عندما يأتي إلينا هو يريد مصالحه”.

وحذر السيد فضل الله “من كل القرارات المالية التي تصدر عن المصرف المركزي، والتي تؤدي إلى سرقة موصوفة لأموال اللبنانيين المودعة في البنوك وإلى إذلالهم بالوقوف أمام أبواب المصارف، مستغلين حاجة الناس إلى السيولة وإلى ما يؤمن احتياجاتهم”، ودعا إلى “العمل الجاد لإعادة جنى عمر الناس، فمن واجب من ائتمنوا على هذه الأموال أن يردوا الأمانات إلى أهلها”، وتابع “من المؤسف أن من يملكون جنسيات أخرى قادرون على استعادة أموالهم تحت ضغط دولهم فيما اللبنانيون غير قادرين على ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام