السيد فضل الله: انتصار الشعب الفلسطيني تحقق بالمقاومة والمساندة

هنأ السيد علي فضل الله “الشعب الفلسطيني على الإنجاز الذي تحقق له بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة أسراه الذي يسمح بإيقاف نزيف الدم والدمار عن أهل غزة وإن كان العدو لا يزال يراوغ في إقراره، تحقيقاً للمزيد من المكاسب وإظهار نفسه بموقع أنه هو من يملك القرار الأخير فيه”.

وقال السيد فضل الله في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الامامين الحسنين(ع) في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت “نحن نرى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الصمود الأسطوري للمقاومة والمساندة العسكرية والسياسية والشعبية التي قدمت تضحيات كبيرة في دعم فلسطين، والأهم التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني على هذا الطريق”.

وفي الشأن اللبناني، قال السيد فضل الله “لقد كنا نريد للتوافق الذي أدى إلى انتخاب رئيس للجمهورية أن نشهده في تكليف رئيس الحكومة ليكون بداية تسمح للعهد أن يحقق ما وعد به اللبنانيين في خطاب القسم وألا يؤدي إلى ما أدى إلى من اعتراض فريق وازن من اللبنانيين من كان له دوره في إتمام الاستحقاق الرئاسي، وفي حماية الوطن وقدم التضحيات الجسام لأجله”، واضاف “ننا ندعو إلى العمل بكل جدية لإزالة كل الهواجس والمخاوف أو الالتباسات التي حصلت من وراء ذلك، لفتح الطريق أمام إنجاز المسار الحكومي وعدم الوقوع في فخ ما يعتبر مساً بالميثاقية والعيش المشترك”.

واكد السيد فضل الله على “ضرورة تكثيف الضغوط على اللجنة المكلفة بوقف إطلاق النار لوقف الخروقات الاسرائيلية”، وتابع “من المؤسف ألا نسمع أصواتاً ترتفع تجاه ما يحصل من اعتداءات إسرائيلية مستمرة، وكأن الذي يحدث لا يمس بسيادة هذا البلد أو بمقدراته أو بمقدرات أبنائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام