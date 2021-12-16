فادي علامة: تابعنا باللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في العديد من الملفات الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2021 - 14:40

فادي علامة: تابعنا باللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة في العديد من الملفات الطبية

منذ 26 mins 16 December، 2021
فادي علامة
لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة “تابعنا في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة الاربعاء دراسة اقتراح قانون المنافسة ومنع الاحتكار وبحثنا في ملف إحتكار الدواء والمستلزمات الطبية وآليات دعم الصناعة المحلية”.

ولفت علامة الى ان البحث تركز على “خطوات سريعة لتسهيل إنتاج الدواء محليا بكلفة أقل تساهم في تخفيض السعر وتخفيف الأعباء عن المواطن”، وتابع “استمعنا لآراء المعنيين في هذا المجال وذلك بمشاركة وزراء الصناعة والاقتصاد وممثلي عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة ونقيب مصنعي الأدوية المحلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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