علامة: ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة في حديث له يوم الاحد إن “القيَم التي تجمعنا أكثر بكثير من تلك الأمور التي تفرقنا”.
وأضاف علامة ان “وطننا لبنان يسمو دائما بتعايش مواطنيه والتفافهم حول وطنهم وتوحدهم خلف مؤسسات الدولة وتنافسهم في خدمته لا في الصراعات والحروب التي نذكرها في ١٣ نيسان ونعمل لعدم عودتها ومحو أثارها”.
يذكر انه في 13 نيسان/ابريل من كل عام تحل ذكرى انطلاق الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت ما يقارب الـ15 عاما، وانتهت بتوقيع اللبنانيين لاتفاق الطائف.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام