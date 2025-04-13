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April 13 2025 - 14:42

علامة: ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا

منذ 2 ساعة 13 April، 2025
فادي علامة
لبنان

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ‎فادي علامة في حديث له يوم الاحد إن “القيَم التي تجمعنا أكثر بكثير من تلك الأمور التي تفرقنا”.

وأضاف علامة ان “وطننا ‎لبنان يسمو دائما بتعايش مواطنيه والتفافهم حول وطنهم وتوحدهم خلف مؤسسات الدولة وتنافسهم في خدمته لا في الصراعات والحروب التي نذكرها في ‎١٣ نيسان ونعمل لعدم عودتها ومحو أثارها”.

يذكر انه في 13 نيسان/ابريل من كل عام تحل ذكرى انطلاق الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت ما يقارب الـ15 عاما، وانتهت بتوقيع اللبنانيين لاتفاق الطائف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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