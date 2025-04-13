علامة: ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ‎فادي علامة في حديث له يوم الاحد إن “القيَم التي تجمعنا أكثر بكثير من تلك الأمور التي تفرقنا”.

وأضاف علامة ان “وطننا ‎لبنان يسمو دائما بتعايش مواطنيه والتفافهم حول وطنهم وتوحدهم خلف مؤسسات الدولة وتنافسهم في خدمته لا في الصراعات والحروب التي نذكرها في ‎١٣ نيسان ونعمل لعدم عودتها ومحو أثارها”.

يذكر انه في 13 نيسان/ابريل من كل عام تحل ذكرى انطلاق الحرب الاهلية اللبنانية التي استمرت ما يقارب الـ15 عاما، وانتهت بتوقيع اللبنانيين لاتفاق الطائف.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام