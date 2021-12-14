ليبيا: اشتباكات عنيفة بمدينة سبها بين قوات تابعة لحفتر وأخرى لحكومة الوحدة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2021 - 08:08

ليبيا: اشتباكات عنيفة بمدينة سبها بين قوات تابعة لحفتر وأخرى لحكومة الوحدة الوطنية

منذ 43 mins 14 December، 2021
61b827944c59b755b06c7ed2
عربي وإقليمي - ليبيا

اندلع قتال وصف بالعنيف بين قوات تابعة لعملية الكرامة التي يقودها المشير خليفة حفتر، وتشكيل عسكري  تابع لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد.

وأفادت مواقع محلية بأن قوات الكتيبة  “116” بقيادة مسعود الجدي وتتبع حكومة الوحدة الوطنية حاولت اقتحام مقر الاستخبارات العسكرية ومواقع أخرى تحت سيطرة قوات الكرامة وسط مدينة سبها.

وأوضحت مصادر محلية بأن الاشتباكات اندلعت بين الطرفين بعد أن قامت قوات تابعة لعملية الكرامة بمصادرة عربات مخصصة للشرطة، كانت أرسلت إلى مديرية أمن سبها من قبل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن قوات الكرامة استولت عليها ونقلتها إلى قاعدة براك الشاطئ.

وتسببت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في حركة نزوح من منطقة “القرضة” القريبة، في حين يتواصل إطلاق القذائف بين الطرفين بشكل عشوائي.

وفيما ذكرت الأنباء أن الاشتباكات لا تزال تدور داخل مدينة سبها، لا يعرف حتى الآن الخسائر التي نجمت عم القتال الجديد في مدينة سبها، أكبر مدن الجنوب الليبي.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة