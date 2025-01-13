بعد انقطاع 10 سنوات.. الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

أعلنت الخطوط الإيطالية (إيتا) استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الليبية طرابلس يوم الأحد بعد انقطاع دام 10 سنوات.

وأصبحت “إيتا” أول شركة طيران من دولة كبرى في غرب أوروبا تتخذ هذه الخطوة بعد انقطاع بسبب الحرب في ليبيا.

وقالت الخطوط الجوية الإيطالية إنها ستشغل رحلتين مباشرتين أسبوعيا من مطار فيوميتشينو في روما إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وصرح المدير العام للشركة أندريا بيناسي في بيان له “نحن فخورون بإطلاق أول رحلة تجارية مباشرة بين طرابلس ومطار فيوميتشينو في روما اليوم لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين ليبيا وإيطاليا دعما للعلاقات الثنائية بين البلدين”.

من جهته، أشار “كبير مسؤولي الطيران في مطارات روما” إيفان باساتو إلى أن “مسار ليبيا يشكل جسرا استراتيجيا بين البلدين”، وأضاف أن “الرحلات الجوية ستعزز وضع مركزنا لدعم ترابط إفريقيا، وهي القارة التي وصلت في عام 2024 إلى مستوى قياسي يتجاوز عتبة مليوني مسافر من وإلى روما، بزيادة 38 بالمئة مقارنة بالعام السابق”.

بدوره، أفاد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الليبية محمد الشهوبي أن “استئناف رحلات الخطوط الجوية الإيطالية بين طرابلس وروما يؤكد على أمن وسلامة مجالنا الجوي وأهلية المطارات الليبية”، وتابع أن “طرابلس مستعدة لمنح شركة إيتا حقوق نقل إضافية لربط المطارات الليبية بوجهات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف الشهوبي أن “ليبيا تتطلع إلى عودة الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السعودية في النصف الأول من عام 2025″، وأوضح أن “شركات الطيران من تونس ومصر ومالطا وتركيا والأردن استأنفت بالفعل رحلاتها المباشرة مع ليبيا”.

المصدر: روسيا اليوم