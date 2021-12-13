بوتين لجونسون: توجد ضرورة للبدء بمفاوضات تهدف لاستبعاد تقدم حلف الناتو شرقا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن ضرورة البدء فورًا بمفاوضات من أجل وضع اتفاقيات واضحة تستبعد تقدم حلف شمال الأطلسي تجاه الشرق ونشر أسلحة تهدد روسيا في الدول المجاورة لها، وفي أوكرانيا في المقام الأول”.

وأشار بوتين في اتصاله إلى “الاستحواذ العسكري النشط للأراضي الأوكرانية من قبل حلف شمال الأطلسي الناتو”.

واضاف بيان الكرملين “تمت الإشارة إلى أن كل ما يحدث إنما يحدث على خلفية “الاستحواذ” العسكري النشط للأراضي الأوكرانية من قبل حلف الناتو، ما يشكل تهديداً مباشرًا لأمن روسيا”.

هذا وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.

المصدر: وكالة سبوتنيك