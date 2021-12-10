الشيخ ياسين: بعض المسؤولين يعيشون الترف السياسي وكأن البلد بألف خير

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان، أنه “على الرغم من حال التخبط التي يعيشها البلد وسط غمرة الازمات الاقتصادية والاجتماعية، ما زال بعض المسؤولين يعيشون الترف السياسي ويتصرفون وكأن البلد بألف خير”.

وقال:”كان الاجدى بدل الاعتراض على قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين بالعمل، أن يعملوا على تحريك سوق العمل، لأن ذلك يؤثر إيجابا على الوضعين الاقتصادي والمالي”، لافتا الى ان “سوق العمل في لبنان يحتاج الى جهود جميع المقيمين من دون اي تمييز او عنصرية، لأن الناس وصلت الى الهاوية في تأمين لقمة عيشها ودوائها وحاجاتها الضرورية اليومية”.

وتابع: “ان تلك القرارات المالية غير المدروسة، تزيد من التضخم المالي الذي يمعن في اضعاف العملة الوطنية ويزيد من ازمة المواطنين في ارتفاع الاسعار وفقدان السلع الضرورية من الاسواق”، مؤكدا “ضرورة إصلاح القضاء وإبعاده عن السياسة والحفلات الاعلامية التي يقوم بها بعض القضاة تنفيذا لأجندات خارجية ومصالح بعيدة من مصلحة الوطن ومصلحة العدالة”.

وختم مشيدا ب”المواقف الفلسطينية والشعوب العربية المواجهة للتطبيع، التي كان آخرها إهانة سامي ابو شحادة الوفد الامارتي في كنيست الاحتلال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام