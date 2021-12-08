أهم الأطعمة الغنية بالفوسفور والضرورية لأسنان وعظام صحية

الفوسفور هو ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم، حيث يوجد 85% منه في العظام والأسنان، بالإضافة لمشاركته في إنتاج الطاقة، فكيف يتم الحصول عليه كي لا يتم تهديد الجسم بنقصانه؟

إخصائية التغذية الروسية لارا لافسكي، أخبرت عن الأطعمة التي تحتوي على الفوسفور، وقالت:

المصادر الرئيسية للفوسفور هي البيض واللحوم والأسماك والحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه والثمار التوتية.

وأشارت إلى أن نقص الفوسفور في الجسم يرتبط بضعف العظام وآلام المفاصل والعضلات وتسوس الأسنان وطنين الأذن والقلق ومشاكل التركيز.

ومن أجل عدم نقصه في الجسم، قالت الخبيرة في حديثها لوكالة “سبوتنيك”: ما يسمى بـ “النظام الغذائي الغربي” أصبح منتشرًا في العالم، والذي يشمل المنتجات المذكورة أعلاه، وكذلك الأطعمة المقلية والمالحة والوجبات السريعة والأطعمة والمشروبات السكرية، لذلك تقل مشاكل نقص الفوسفور.

المصدر: وكالات