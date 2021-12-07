عبداللهيان: الاتفاق في فيينا يجب أن يكون شاملاً ويلمس الشعب نتائجه

وأضاف أن “النص الذي قدّمه الوفد الايراني (في مفاوضات فيينا) يصب في إطار الاتفاق النووي تماماً ولا يتجاوزه ولا يضمّ أي مطالب خارج الاتفاق. وتابع وزير الخارجية لقد قلت للسيد بوريل (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي) أن ما تردد عن نشاطات التخصيب بنسبة 90 بالمئة في ايران محض كذب”.

وأضاف أن “المتوقع، باستمرار المفاوضات، أن تأتي الأطراف الاخرى الى فيينا بمقترحات وردود واضحة تضم الغاء الحظر وان تكف عن لعبة القاء اللوم، وفي هذا الحال يمكن التوصل الى اتفاق جيد”، مؤكداً ” إننا سنواصل نهج الدبلوماسية والتفاوض والتفاهم بفيينا في أطر منطقية”.