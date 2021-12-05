الأبيض: الوضع الصحي بخطر والمستشفيات غير قادرة على استقبال اعداد كبيرة من المصابين بكورونا

اكد وزير الصحة العامة فراس الابيض، ان “المستشفيات في لبنان غير جاهزة لاستقبال اعداد كبيرة من المصابين بفيروس كورونا، إن سجل لبنان اعداد اصابات كبيرة”، مشدداً على ان “الوضع الصحي في لبنان بخطر إن لم تعود الناس للإلتزام بالاجراءات الوقائية”.

وفي مقابلة مع تلفزيون “لنا”، بيّن الابيض ان “لا خيار امام لبنان للحد من سرعة انتشار الفيروس الا التوجه نحو التلقيح”، مؤكدا ان “الوزارة ستقوم بالعديد من الخطوات لحث الناس على الذهاب نحو التلقيح”.

وفي سؤال عن امكانية التوجه الى اغلاق البلاد بشكل كامل شدد الابيض على ان “الامر يعود الى نسبة الاصابات بعد فترة الاغلاق الجزئي، فعندها لكل حادث حديث”.

وعن امكانية توقيف الرحلات الجوية في لبنان مع الدول التي سجلت اصابات جديدة بسلالة اوميكون الجديدة اعلت الوزير ان “الامر مستبعد لانه لا يمكن اغلاق الرحلات لجميع انحاء العالم”.

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المصدر: مواقع اخبارية