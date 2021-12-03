الشيخ ياسين: مواجهة المشروع الصهيواميركي تتمثل بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2021 - 13:08

الشيخ ياسين: مواجهة المشروع الصهيواميركي تتمثل بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات

منذ 1 ساعة 3 December، 2021
الشيخ علي ياسين
لبنان

رأى رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في خطبة الجمعة في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور “أن تقاعس المسؤولين وفسادهم جعل اللبنانيين تحت رحمة السوق السوداء والمحتكرين في مختلف جوانب الحياة”، مؤكداً أن “صبر الناس نفد”.

وتابع “إن كل الضغوط التي يتعرض لها لبنان هي لإضعافه وجعل مواطنيه يتخلون عن قوتهم بخيار المقاومة المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة، ولكن لن يفلحوا لان المواطن اللبناني بات على قناعة ان مكاسب مواجهة المشروع الصهيواميركي اكبر من الخسائر على صعيد لبنان كله”، مضيفاً “إن أحد أوجه مواجهة المشروع الصهيواميركي تتمثل بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات لأن كل ورقة اقتراع تعادل طعنة للمشروع الصهيواميركي ومدماكاً في إعادة بناء الوطن ومؤسساته”.

ودعا الشيخ ياسين “للمزيد من التكافل الاجتماعي والتفاف الناس حول بعضهم البعض لخروج لبنان من هذه الأزمة سالماً متعافياً”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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